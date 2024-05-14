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Fenerbahçe'den beklenen açıklama geldi! Seçim tarihi belli oldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
14.05.2024 21:03
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Fenerbahçe'den başkanlık seçim tarihi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada seçimin 30 - 31 Mayıs tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 8 - 9 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

Fenerbahçe'den beklenen açıklama geldi! Seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılması planlanan başkanlık seçim tarihi belli oldu. Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada seçimin 30 - 31 Mayıs tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 8 - 9 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

Fenerbahçe'den seçim tarihine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Sayın Üyemiz, Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, saat 10.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46.410’dur.

Tüzüğümüzün 28. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024, saat 18.00’e dek yapılabilecektir.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu

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