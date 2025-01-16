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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sarı-lacivertlilerde yaprak dökümünü Mourinho başlattı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.01.2025 17:00
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Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takımdan ayrılacak oyuncular yavaş yavaş belli oldu. Jose Mourinho'nun şans vermediği ve takımda mutsuz olan oyuncuları gönderme kararının ardından gidecek oyuncuların yeni takımları da netleşti.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sarı-lacivertlilerde yaprak dökümünü Mourinho başlattı
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe devre arasında yapacağı hamlelerle, Galatasaray ile arasındaki puan farkını indirip şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Jose Mourinho'nun bu sebeple takımda mutsuz oyuncuları göndereceği ve yerine hamle yapacağı aktarıldı.

MOURINHO'NUN GÖZDESİYDİ! GİDİYOR...

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Taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan Samet Akaydin, Fenerbahçe'den gidecek oyuncu listesinin başlarında yer alıyor. Mourinho'nun kalmasını çok istediği fakat mutsuz olduğu için mecburen göndereceği Samet için takım arayışları başladı. Milli oyuncunun yüksek ihtimalle Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi.

CENGİZ ÜNDER DE GİDİYOR

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Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istenilen performansı veremeyen ve sakatlıklarla boğuşan Cengiz Ünder'in de yeniden İtalya'ya döneceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Ayrılıklar: Kim Gidiyor?

Samet Akaydin'ın ayrılması mantıklı
Cengiz Ünder'in İtalya'ya dönmesi doğru karar
Takımda başka oyuncular da ayrılmalı
Tüm oyuncular kalmalı, mücadele edilmeli

Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder José Mourinho fenerbahçe samet akaydın
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