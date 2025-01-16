Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sarı-lacivertlilerde yaprak dökümünü Mourinho başlattı

Fenerbahçe devre arasında yapacağı hamlelerle, Galatasaray ile arasındaki puan farkını indirip şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Jose Mourinho'nun bu sebeple takımda mutsuz oyuncuları göndereceği ve yerine hamle yapacağı aktarıldı.

MOURINHO'NUN GÖZDESİYDİ! GİDİYOR...

Taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan Samet Akaydin, Fenerbahçe'den gidecek oyuncu listesinin başlarında yer alıyor. Mourinho'nun kalmasını çok istediği fakat mutsuz olduğu için mecburen göndereceği Samet için takım arayışları başladı. Milli oyuncunun yüksek ihtimalle Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi.

CENGİZ ÜNDER DE GİDİYOR

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istenilen performansı veremeyen ve sakatlıklarla boğuşan Cengiz Ünder'in de yeniden İtalya'ya döneceği iddia edildi.