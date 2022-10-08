Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Haftalardır bu haber bekleniyordu...

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe emin adımlarla yolunda devam ediyor. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda devre arasında takviye yapma hazırlığına başlayan sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler de netleşti.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Miha Zajc için ayrılık kararı verildi. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan tecrübeli oyuncu devre arasında takımdan kesin olarak ayrılacak. Sarı lacivertlilerin bir başka planı ise Wolverhampton’da sözleşmesi bitecek Adama Traore’yi kadroya dahil etmek.
Jorge Jesus gelmeden önce düşünülmeyen İsmail Yüksek’in performansını yükseltmesi futbolcuyla ilgili düşüncelerini değiştirdi. Devre arasında genç oyuncuya yeni sözleşme önerecek Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek'in maaşına zam yapacak.
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