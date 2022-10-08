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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Haftalardır bu haber bekleniyordu...

08.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Süper Lig'de ve Avrupa'da iyi gidişat devam ediyor. Özellikle İsmail Yüksek'in performansından çok memnun kalan sarı-lacivertliler iç transferde de harekete geçti. Devre arası için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe yönetimi takımdan ayrılacak isimlere de karar verdi.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Haftalardır bu haber bekleniyordu...
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe emin adımlarla yolunda devam ediyor. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda devre arasında takviye yapma hazırlığına başlayan sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler de netleşti.

KADROYA ALMIYORDU! AYRILIK KARARI...

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Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Miha Zajc için ayrılık kararı verildi. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan tecrübeli oyuncu devre arasında takımdan kesin olarak ayrılacak. Sarı lacivertlilerin bir başka planı ise Wolverhampton’da sözleşmesi bitecek Adama Traore’yi kadroya dahil etmek.

İSMAİL YÜKSEK'E ZAM

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Jorge Jesus gelmeden önce düşünülmeyen İsmail Yüksek’in performansını yükseltmesi futbolcuyla ilgili düşüncelerini değiştirdi. Devre arasında genç oyuncuya yeni sözleşme önerecek Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek'in maaşına zam yapacak.


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Miha Zajc İsmail Yüksek Jorge Jesus fenerbahçe jesus verildi süper li portekizli
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