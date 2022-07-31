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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Jorge Jesus eline neşteri aldı...

31.07.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kanunları yavaş yavaş takıma adapte ediliyor. Kadroda düşünmediği oyuncuları teker teker yönetime bildiren Portekizli teknik adam, golcü oyuncu Serdar Dursun'u 11'de oynatmayacağını ve teklif gelmesi halinde satılması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Jorge Jesus eline neşteri aldı...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de taraftarların gözü kulağı golcü transferine çevrildi. Jorge Jesus'un da çok istediği mevkilerin başında gelen forvet transferinde önümüzdeki günlerde hareketli günler yaşanacak. Bu gelişmeden önce takımdan ayrılacak listesi de yavaş yavaş netleşti.

SERDAR DURSUN'A VETO

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Dinamo Kiev maçından alınan mağlubiyetin ardından takımda revizyona giden Jorge Jesus, performansından memnun kalmadığı oyuncularla yolları ayırmaya karar verdi. Portekizli teknik adamın göreve başlamasıyla birlikte ilk 11'deki yerini kaybeden Serdar Dursun'un kendisine kulüp aramaya başladığı ve iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmasına izin verileceği aktarıldı. Yönetimle yaptığı toplantıda Jesus, "Ben Serdar Dursun'u oynatmam. Benim istediğim özelliklere sahip bir oyuncu değil." dediği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Serdar Dursun fenerbahçe
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