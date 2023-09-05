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  4. Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Luan Peres'in ya sözleşmesi dondurulacak ya da takımdan ayrılacak

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Luan Peres'in ya sözleşmesi dondurulacak ya da takımdan ayrılacak

05.09.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'de forma giyemeyen Luan Peres'in sözleşmesi donduruluyor. Yabancı sınırını açıp kadroyu rahatlatmak isteyen sarı-lacivertliler tecrübeli oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

Luan Peres

Luan Peres

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres'in Fenerbahçe kariyeri sona eriyor. Doktorların ameliyat önermesinin ardından takımdaki yeri iyiden iyiye sıkıntıya giren Peres için sözleşmesini dondurma ihtimali masaya geldi.

AMELİYAT OLURSA DONDURULACAK

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Luan Peres'in ameliyat olması durumunda iyileşmesinin 2-3 ayı bulacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin ise bu durumda tecrübeli oyuncunun sözleşmesini dondurarak kadroyu rahatlatacağı ifade edildi.

AMELİYAT OLMAZSA YOLCU

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Rus ekibi Spartak Moskova ise Luan Peres'ten gelecek haberi bekliyor. Oyuncunun ameliyat olmaması durumunda sarı-lacivertlilere teklif yapacak Moskova, Peres'i kadrosuna katacak.

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