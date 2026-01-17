Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmen açıklandı! Becao'nun yeni adresi belli oldu

Ara transfer döneminin en harkeetli takımlarından olan Fenerbahçe'de transferler sürerken, şimdi ise bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler, savunma hattındaki oyuncularından Rodrigo Becao ile ilgili kararını resmileştirdi.
Fenerbahçe, 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Rodrigo Becao’nun sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Anlaşmayla birlikte Becao, sezonun kalan bölümünde lacivert-beyazlı formayı giyecek.
Becao, Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 1 maçta görev aldı ve sahada 6 dakika kaldı. Tecrübeli savunmacı, 8 Aralık 2025 tarihinde kadro dışı bırakılmıştı.
Kasımpaşa, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle öne çıktı. İstanbul temsilcisi daha önce İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi’yi de kadrosuna katmıştı. Becao transferiyle savunma hattını güçlendiren lacivert-beyazlılar, kadrosunu önemli isimlerle genişletmiş oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum