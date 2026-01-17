SPOR

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmen açıklandı! Becao'nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken kadroda bir ayrılık daha netleşti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao’yu sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiraladı. Bu sezon sınırlı süre alan 29 yaşındaki stoper, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren lacivert-beyazlı ekibin yeni savunma hamlesi oldu.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmen açıklandı! Becao'nun yeni adresi belli oldu
Berker İşleyen
Rodrigo Becao

Rodrigo Becao

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ara transfer döneminin en harkeetli takımlarından olan Fenerbahçe'de transferler sürerken, şimdi ise bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler, savunma hattındaki oyuncularından Rodrigo Becao ile ilgili kararını resmileştirdi.

AYRILIK TFF'YE BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe de bir ayrılık daha resmen açıklandı! Becao nun yeni adresi belli oldu 1

Fenerbahçe, 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Rodrigo Becao’nun sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Anlaşmayla birlikte Becao, sezonun kalan bölümünde lacivert-beyazlı formayı giyecek.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Fenerbahçe de bir ayrılık daha resmen açıklandı! Becao nun yeni adresi belli oldu 2

Becao, Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 1 maçta görev aldı ve sahada 6 dakika kaldı. Tecrübeli savunmacı, 8 Aralık 2025 tarihinde kadro dışı bırakılmıştı.

FENERBAHÇE'DEN 3. TRANSFER

Fenerbahçe de bir ayrılık daha resmen açıklandı! Becao nun yeni adresi belli oldu 3

Kasımpaşa, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle öne çıktı. İstanbul temsilcisi daha önce İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi’yi de kadrosuna katmıştı. Becao transferiyle savunma hattını güçlendiren lacivert-beyazlılar, kadrosunu önemli isimlerle genişletmiş oldu.

