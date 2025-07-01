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Fenerbahçe de bir transfer bombası patladı diğeri ise yolda! Marco Asensio için Mourinho devrede...

Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Golcü oyuncu Jhon Duran'ı transfer ederek taraftarlarını heyecanlandıran Sarı-lacivertliler, orta saha için de yıldız oyuncu Asensio'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe de bir transfer bombası patladı diğeri ise yolda! Marco Asensio için Mourinho devrede...
Burak Kavuncu

Gelecek sezon transfer çalışmalarında hızlanan Fenerbahçe, yoluna emin adımlarla ilerliyor. Sarı lacivertliler bu bağlamda önceliği hücum hattına vererek Jhon Duran transferini bitirdi ve gözünü bir diğer yıldız oyuncu Asensio’ya çevirdi. PSG’nin yollarını ayırmayı düşündüğü İspanyol oyuncu için Fenerbahçe süreci yakından takip ediyor.

JOSE MOURINHO ARADI…

Fenerbahçe de bir transfer bombası patladı diğeri ise yolda! Marco Asensio için Mourinho devrede... 1

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Marco Asensio ile resmi görüşmelere başladı. Teknik direktör Jose Mourinho, Marco Asensio ile görüşme gerçekleştirdi ve yönetime Asensio ismini onayladı. PSG, oyuncuyu göndermek istiyor. Asensio Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

İSPANYOLLAR TEKLİFİ AÇIKLADI!

Fenerbahçe de bir transfer bombası patladı diğeri ise yolda! Marco Asensio için Mourinho devrede... 2

İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre, Fenerbahçe’nin Asensio transferi için Fransız temsilcisi PSG ile masaya oturduğu ve oyuncunun yıllık 14 milyon Euro olan maaşı için pazarlık yaptığı öğrenildi. Bununla beraber maaşta indirime gidilmesi halinde oyuncunun bonservisinin alınma ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

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