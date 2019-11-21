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Fenerbahçe'de 2 sakatlık şoku birden

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.11.2019 08:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Max Kruse, Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcular Vedat Muriqi ve Max Kruse, Yeni Malatyaspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

beIN Sports'ta yer alan haber göre; her iki oyuncunun çekilen MR'ları ve doktor kontrolleri sonrası oynayamayacakları kesinleşti. Max Kruse'nin ise kasık bölgesindeki sakatlığının istenilen oranda iyileşemediği, Muriqi'nin ise sakatlığının olduğu bölgede hala kan toplanmasının devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe sağlık heyetinin her iki futbolcuyu da gelecek hafta oynanacak Göztepe deplasmanına yetiştirme yönünde hedef koydu.

Ersun Yanal, Max Kruse'nin yokluğunda Emre Belözoğlu'nu, Vedat Muriqi'nin yerine ise Mevlüt Erdinç'in ilk 11'de görev alması bekleniyor. Cezalı olan Mauricio Isla'nın yerine ise Nabil Dirar sağ bekte görev alacak.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Vedat Muriqi max kruse BtcTurk Yeni Malatyaspor

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Beter olun sizi şikeci fenev daha iyi günleriniz babanız CİMBOM keh keh
buraya kadar tamamdir tirtladilar bunlarmi sampiyon olaccak hahahhahahahheheheheh
ne sakatlıgı ya bu max cruzenin haftalar oldu muriqi kötü olmuş mevlüt dökülüo zaten bu hafta zor fb nin işi
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