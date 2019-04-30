Fenerbahçe'de bu sezonun yıldızı taraftarlar

Süper Lig'deki seyirci ortalaması geçtiğimiz yıla oranla bu sezon yüzle 43'lük artış gösterdi. Karşılaşmaların oynandığı statlara gelerek takımlarına destek olan taraftarlar da yükselerek gelişim sağladı. Takımı sezon başından bu yana yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar kötü gidişata rağmen her zaman desteklerini esirgemedi. Kendileri üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getiren taraftarlar, hem iç sahada hem de deplasmanda gönül verdiklerin takımlarının yanında oldu. Kötü gidişata tahammülü kalmayan 12'nci Adam, Trabzonspor maçının son dakikalarında başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve oyunculara ciddi şekilde tepki gösterse de seyirci ortalamasında yaklaşık 37 bin ile liderliği elinden bırakmıyor.

lk etapta ligin 31'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmaya yoğunlaşan Fenerbahçe kafilesi, mücadeleden galip gelmenin planlarını yapıyor. Bugün başlacak idmanlar ile Kasımpaşa hazırlıklarına başlayacak Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet. Takımı her koşulda destekleyen sarı-lacivertli taraftarlar ise seyirci ortalamasında liderliği elinden bırakmıyor.

TRABZONSPOR'UN GALİBİYET HASTERİNE İZİN VERMEDİ

Fenerbahçe, Trabzonspor'un 22 yıllık galibiyet hasretine izin vermedi. En son 23 Ağustos 1997 yılında Kadıköy'de 3-1 galip gelen bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan maçın 90+6'ncı dakikasında bulduğu golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

28 SEZON SONRA BÜYÜK MAÇ KAZANAMADI

Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak 28 sezon sonra sahasında büyük maç kazanamadı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük rakipleri karşısında üstünlük sağlayan sarı-lacivertli ekip bu sezon rakipleri karşısında hiçbir karşılaşmada gülen taraf olmadı. Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray karışışında bu sezon oynadığı 6 mücadelenin 5'inde beraberlik yaşayan sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında bordo-mavili ekip ile oynadığı maçta yenildi.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR MAÇLARINI EKSİK BİTİRDİ

Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında oynadığı Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını 1 oyuncusundan yoksun bitirdi. Sarı-lacivertli ekipte Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray maçında 45'inci dakikada Diagne'ye yaptığı hareketi ile kırmızı kart görürken, Trabzonspor karşılaşmasının 71'inci dakikasında Sadık Çiftpınar ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ancak taraftarının desteği ile geriden gelmeyi başaran Fenerbahçe iki maçtan da 1-1'lik skorla ayrıldı.

