SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Burak Kapacak isyanı

Fenerbahçe'de Burak Kapacak isyanı

25.09.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Fenerbahçe'ye Bursaspor'dan transfer olan Burak Kapacak henüz forma şansı bulamadı. Sarı lacivertli taraftarlar Kapacak'ın takımda yer almamasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Burak Kapacak isyanı

Önce lisans sorunu nedeniyle maç kadrosuna alınamayan Burak Kapacak, ardından da Vitor Pereira engeline takıldı. 21 yaşındaki futbolcu Sivasspor, Başakşehir ve Giresunspor maçlarında kadroda olmasına rağmen 90 dakikaları yedek kulübesinde tamamladı.

Pereira'nın hiç forma şansı vermediği Burak Kapacak'ın durumu sosyal medyada da tartışma yarattı.

Taraftarlar kanatlarda yaşanan sıkıntılara rağmen Portekizli hocanın 21 yaşındaki futbolcuyu hiç oynatmamasını eleştirdi.

Burak'ın şu anda fiziksel olarak hiçbir sorununun olmadığı, Pereira'nın genç futbolcunun idman performansını beğenmediği için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla 34 maçta 7 gol ve 7 asistlik harika bir performans sergileyen Burak Kapacak hem sağ hem de sol kanatta görev yapabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!
PARTNERMerakla beklenen ilk fragman yayınlandıMerakla beklenen ilk fragman yayınlandı
Canlı yayında patladı: Duman edeceğim onuCanlı yayında patladı: Duman edeceğim onu
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Beşiktaş liderliği Altay'a devretti

Beşiktaş liderliği Altay'a devretti

Olay yaratacak açıklama! 'G.Saray'ı sahaya gömmeliyiz'

Olay yaratacak açıklama! 'G.Saray'ı sahaya gömmeliyiz'

Olaylı maçın cezaları açıklandı!

Olaylı maçın cezaları açıklandı!

İşte Ajax maçına yetişecek isimler

İşte Ajax maçına yetişecek isimler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.