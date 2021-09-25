Fenerbahçe'de Burak Kapacak isyanı

Önce lisans sorunu nedeniyle maç kadrosuna alınamayan Burak Kapacak, ardından da Vitor Pereira engeline takıldı. 21 yaşındaki futbolcu Sivasspor, Başakşehir ve Giresunspor maçlarında kadroda olmasına rağmen 90 dakikaları yedek kulübesinde tamamladı.

Pereira'nın hiç forma şansı vermediği Burak Kapacak'ın durumu sosyal medyada da tartışma yarattı.

Taraftarlar kanatlarda yaşanan sıkıntılara rağmen Portekizli hocanın 21 yaşındaki futbolcuyu hiç oynatmamasını eleştirdi.

Burak'ın şu anda fiziksel olarak hiçbir sorununun olmadığı, Pereira'nın genç futbolcunun idman performansını beğenmediği için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla 34 maçta 7 gol ve 7 asistlik harika bir performans sergileyen Burak Kapacak hem sağ hem de sol kanatta görev yapabiliyor.

