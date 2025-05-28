Fenerbahçe'de büyük değişim! Ali Koç İstanbul'da görüşme bile gerçekleştirdi... İşte Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı

Fenerbahçe yeni sezonda bambaşka bir yapılanmayla başlamaya hazırlanırken sadece saha içinde değil saha dışında da bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.

Bu anlamda Sarı-Lacivertliler'de Mario Branco'nun da geleceği belirsizliğini korurken daha geri planda bir görevde olacağı öne sürülmüştü.

SÜRPRİZ İSİM

Ali Koç önderliğinde gerçekleştirilecek yeni yapılanmada sürpriz bir isim gündeme geldi. Başkan Ali Koç'un, önümüzdeki sezon için Bayer Leverkusen'in eski futbol direktörü yardımcısı Devin Özek'ten destek aldığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ

Sports Digitale'nin haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezonki futbol yapılanması için Bayer Leverkusen'den ayrılan Devin Özek ile İstanbul'da görüştü.