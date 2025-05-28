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Fenerbahçe'de büyük değişim! Ali Koç İstanbul'da görüşme bile gerçekleştirdi... İşte Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı

2025-26 sezonu öncesi yeni bir kadro planlaması ile yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, sürpriz bir isim ile görüştü. Sarı-Lacivertliler'de Başkan Koç'un Bayer Leverkusen'den ayrılan Devin Özek ile İstanbul'da görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de büyük değişim! Ali Koç İstanbul'da görüşme bile gerçekleştirdi... İşte Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı
Berker İşleyen

Fenerbahçe yeni sezonda bambaşka bir yapılanmayla başlamaya hazırlanırken sadece saha içinde değil saha dışında da bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.

Bu anlamda Sarı-Lacivertliler'de Mario Branco'nun da geleceği belirsizliğini korurken daha geri planda bir görevde olacağı öne sürülmüştü.

SÜRPRİZ İSİM

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Ali Koç önderliğinde gerçekleştirilecek yeni yapılanmada sürpriz bir isim gündeme geldi. Başkan Ali Koç'un, önümüzdeki sezon için Bayer Leverkusen'in eski futbol direktörü yardımcısı Devin Özek'ten destek aldığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ

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Sports Digitale'nin haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezonki futbol yapılanması için Bayer Leverkusen'den ayrılan Devin Özek ile İstanbul'da görüştü.

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Süper Lig Ali Koç son dakika fenerbahçe
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