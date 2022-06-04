Fenerbahçe'de büyük gün! İsmail Kartal ayakta alkışlandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yoğun bir çalışma sürecinin ardından Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Koç, bu operasyonun hemen ardından bugün Olağan Mali Genel Kurul'da üyelerin karşısına çıkıyor.

Fenerbahçe'de mali genel kurul saat 10.30'da başladı. Kuruldan tüm gelişmeleri canlı aktarıyoruz

AYAKTA ALKIŞLANDI

İsmail Kartal, Fenerbahçe olağan genel mali kurulunda alkışlarla karşılandı.

"HOCAMIZ İSMAİL KARTAL'A HOŞ GELDİN DİYORUM"

Ali Koç: "Bana göre çok önemli bir olay var. İçinde hem gurur, hem mutluluk hem de hüzün olan bir konuyla karşınızdayım. Hocamız İsmail Kartal'a hoş geldin diyorum. Milyonlarca taraftarımızın huzurunda hem teşekkür, hem şükran hem de vedamızı yapmak üzere davet ettik, sağ olsun o da bizi kırmadı geldi."

"BİZE BU ZOR YOLU GÜZEL KILDI"

Ali Koç: "İsmail hoca o dönem yükü çok ağır bir takıma geldi. Kendi geldi. Çünkü hepimiz gibi o da maçları seyrederken acı çektiği için bizlerle temasa geçti. Atmosfer olumsuzdu. İsmail Kartal, tribünleri doldurdu. Umut verdi, herkesi mutlu etti. Bize bu zor yolu güzel kıldı. Her şeyden önemlisi Fenerbahçeliliğin ne olduğunu bizzat gösterdi. Hocamız, Fenerbahçe'de 10 yıllık futbolculuk kariyerinde 175 maça çıktı. Toplamda 18.5 yıl camiamıza hizmet etti."

"ÖMÜR BOYU DEVAM EDECEK GÖNÜL SÖZLEŞMESİ VAR"

Ali Koç: "İsmail Kartal'ın bu kulüpte ömür boyu devam edecek gönül sözleşmesi var. Hala fail-i mechul olan suikast girişiminde, o kara sezonda, psikolojik olarak alt-üst olmuş takımımızı yeniden ayağa kaldırmak için nasıl dimdik durduysa, canla başla mücadele ettiyse, hep doğrunun yanında olduysa, bu sezon da acılı günlerimizde güneş gibi doğdu, yüzümüzü bahara çevirdi. Fenerbahçemiz için en zor günde kayıtsız şartsız hiçbir ekonomik beklentisi olmadan elini taşın altına koydu."

"KİMSENİN GEÇMİŞİNE, KONUMUNA BAKMADAN..."

Ali Koç: "2.3 puan ortalaması, 18 hafta boyunca puan lideri, en çok 2. gol atan takım yaparak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansımızı sağladı. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyen bir futbolcu topluluğu yarattı. Samandıra'ya giderdik bazen çatal bıçak sesi gelirdi. Şimdi gittiğiniz zaman keyif alan, muhabbet eden bir topluluk var. Bunu yapmak için esas olan Fenerbahçe'dir dedi. Kimsenin geçmişine, konumuna bakmadan doğru olanı zor da olsa yapılması için harekete geçti. Aldığı kararların arkasında durdu. Bu da Fenerbahçe'nin başarılı olmasında çok büyük katkı sağlamıştır."

"PEKİ İSMAİL HOCA İLE NİYE YOLLARI AYIRDIK?"

Ali Koç: "Peki İsmail Hoca ile niye yolları ayırdık? Bunun cevabını vermek çok güç. Hocamızın anlayışına sığındık. Hiçbir zaman saklı, gizli şeyler yapmadık. İlk günden beri hocamızla konuştuk. İsmail hoca çok uzun zaman geçmeden bu camiayla yolları tekrar kesişecek. Her zaman resmi olarak aramızda bulunabilir."

"İYİ Kİ FENERBAHÇE'NİN İSMAİL KARTAL GİBİ BİR DEĞERİ VAR."

Ali Koç: "Rahmetli dedem hep şunu söylerdi, "Başarılı bir erkeğin arkasında bir kadın olmalıdır diye..." Sema hanımı daha yeni yeni tanıdık. Hocamızın hayatındaki rolünü yeni yeni tanıdık. Keşke kızınız da olsaydı gelemedi bugün biliyorum. Ben ailece size çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte eve gitmedi, Sema hanım anlayışla karşıladı. Yeri geldi moraller yerle bir oldu ailesinde arkasında durdu. Hocamız da bize enerji verdi. Ne yapacağım dediyse fazlasını yaptı. İçtenlikle söylüyorum, milyonlarca taraftarımız da benim gibi düşünüyor. İyi ki Fenerbahçe'nin İsmail Kartal gibi bir değeri var."

NELER YAPILACAK?

Yönetimin geride kalan dönemdeki mali faaliyetleri ibra için oylamaya sunulacak.

Ayrıca Sarı-Lacivertliler'in finansal durumuyla ilgili de üyelere bilgi verilecek.



