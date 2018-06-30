SPOR

Fenerbahçe'de büyük hedef 45 bin

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.06.2018 08:39 | Son Güncelleme

Ali Koç'un gelişiyle oluşan müthiş hava, kombine satışlarına da yansıdı. Şu ana kadar yaklaşık 17 bin bilet satılırken, geçen sezonki rakam şimdiden yakalandı. Yönetimin hedefi 45 bin barajını aşmak.

Fenerbahçe'de büyük hedef 45 bin

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son veren ve genel kurulda tarihi bir fark ile göreve gelen Başkan Ali Koç, her fırsatta Sarı-Lacivertli futbolseverlerden destek beklediklerini dile getirmişti. Forma ve bilet satışlarına dikkat çeken Başkan'ın çağrısına, taraftarlar beklenen karşılığı verdi. Kombinelere akın eden Fenerbahçeliler, şu ana kadar yaklaşık 17 bin bilet aldı. Geçen sezonki rakam (17 bin) şimdiden yakalanırken, kongre ve temsilci üyelerin yararlandığı satışların ardından 3 Temmuz'da genel satışlara başlanacak. Yönetimin hedefi 45 bin barajını aşmak ve bu sezon Ülker Stadı'ndaki tüm maçları kapalı gişe oynamak.

'4 yıllık özlem bitecek'

Kadıköy'de stat önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, son yıllarda görülmemiş bir taleple kulübün kapısını çalıyor. Kombine kuyruğu sırasında konuşan pek çok taraftar, Başkan Ali Koç'a transferler konusunda güvendiklerini belirtip, "Süper Lig'deki 4 yıllık özleme son vereceğiz. Şampiyonluk coşkusu için kombine almaya geldik" dediler.

Kadıköy'de trafik durdu!

Sabahın erken saatlerinden itibaren Ülker Stadı'nın önünde kombine sırasına giren taraftarlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Stat çevresinde zaman zaman 3 sıra araç parkı oluşurken, izdaham nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Trafik polisleri yolun açılmasıiçin sürücülere sık sık araçlarını kaldırmaları yönünde anons yaptı. (FANATİK)

PARTNERKolombiyalı Güzeller Galibiyeti Sokakta Twerk Yaparak KutladıKolombiyalı Güzeller Galibiyeti Sokakta Twerk Yaparak Kutladı
Fenerbahçe Feyenoord ile hazırlık maçı yapacak!Fenerbahçe Feyenoord ile hazırlık maçı yapacak!
Soldado: Yeni bir döneme başladıkSoldado: Yeni bir döneme başladık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali koç

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

Alvaro Negredo Al Ittihad'a transfer oluyor!

Alvaro Negredo Al Ittihad'a transfer oluyor!

Ahmet Dursun Tokatspor yönetim kuruluna seçildi!

Ahmet Dursun Tokatspor yönetim kuruluna seçildi!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Wilshere transferinde Mesut Özil etkisi

Wilshere transferinde Mesut Özil etkisi

Fenerbahçe'de büyük hedef 45 bin

Fenerbahçe'de büyük hedef 45 bin

Fenerbahçe Feyenoord ile hazırlık maçı yapacak!

Fenerbahçe Feyenoord ile hazırlık maçı yapacak!

Soldado: Yeni bir döneme başladık

Soldado: Yeni bir döneme başladık

Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

Ozan Tufan’ın inanılmaz değişimi!

Ozan Tufan’ın inanılmaz değişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.