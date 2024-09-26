Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü: "Taraftara moral vermek istedik"

Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü, Union Saint-Gilloise maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''ONLARA MORAL VERMEK İSTEDİK''

Milli stoper, "Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Zorlu bir hafta sonu yaşatmıştık. Onlara moral vermek istedik, başardığımız için mutluyuz. Onları biraz olsun sevindirdik. Biz hiç yalnız bırakmıyorlar. Bize düşen görev onları hep mutlu etmek. Takım yendiyse hepimiz iyiyiz, yenildiyse kötüyüzdür. Herkese çok teşekkürler." dedi.

GOL SEVİNCİNİN ANLAMI

Attığı gol için de konuşan Çağlar Söyüncü, "Golümü sevgili eşime armağan ediyorum." sözlerini sarf etti.