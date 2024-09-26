SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü: "Taraftara moral vermek istedik"

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü: "Taraftara moral vermek istedik"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.09.2024 22:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydeden Çağlar Söyüncü, maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü: "Taraftara moral vermek istedik"

Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü, Union Saint-Gilloise maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''ONLARA MORAL VERMEK İSTEDİK''

çağlar 3

Milli stoper, "Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Zorlu bir hafta sonu yaşatmıştık. Onlara moral vermek istedik, başardığımız için mutluyuz. Onları biraz olsun sevindirdik. Biz hiç yalnız bırakmıyorlar. Bize düşen görev onları hep mutlu etmek. Takım yendiyse hepimiz iyiyiz, yenildiyse kötüyüzdür. Herkese çok teşekkürler." dedi.

GOL SEVİNCİNİN ANLAMI

çağlar 1

Attığı gol için de konuşan Çağlar Söyüncü, "Golümü sevgili eşime armağan ediyorum." sözlerini sarf etti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Çağlar Söyüncü fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Ne zaman emekli olmak daha avantajlı? 2024 yılı mı 2025 mi? SGK uzmanı canlı yayında açıkladı

Ne zaman emekli olmak daha avantajlı? 2024 yılı mı 2025 mi? SGK uzmanı canlı yayında açıkladı

Narin Güran cinayetinin bir numaralı ismi... Amca Salim Güran ile ilgili yeni karar

Narin Güran cinayetinin bir numaralı ismi... Amca Salim Güran ile ilgili yeni karar

Üçüncü sınıf teknik direktör, DNA testi yapsınlar, rezil...

Üçüncü sınıf teknik direktör, DNA testi yapsınlar, rezil...

Ali koç ile taraftar arasında ilginç diyalog!

Ali koç ile taraftar arasında ilginç diyalog!

Jose Mourinho rekor kırdı!

Jose Mourinho rekor kırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.