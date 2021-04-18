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Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na değişiklik tepkisi

18.04.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, Başakşehir maçının 60. dakikasında oyundan alınmasına tepki gösterdi. Moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen Caner, kendisini karşılayan Emre Belözoğlu dahil kimseyle konuşmadan kulübedeki yerini aldı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na değişiklik tepkisi

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de Caner Erkin, oyundan alınmasına tepki gösterdi. İlk yarının son anlarından elinden bir sakatlık geçiren Caner'i, teknik patron Emre Belözoğlu 61. dakikada kenara aldı, oyuna Filip Novak'ı sürdü. Değişiklik tabelasında numarasını gören milli futbolcu, kenara bir hayli kızgın geldi. Moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen tecrübeli isim, kendisini karşılayan Emre Belözoğlu dahil kimseyle konuşmadan kulübedeki yerini aldı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk ettiği maçın 88. dakikasında da kenara alınan Caner, eski teknik direktör Erol Bulut'a da tepki göstermişti. 88. dakikada Papiss Cisse oyuna girmek için beklerken tabelada numarasını gören Caner Erkin, el hareketlerinin yanı sıra sert sözlerle bu karara tepki vermişti.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 31 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 10 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Caner Erkin
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Yiyin birbirinizi inşallah...
giricekte cıkıcakta ne var bunda 60 dak oynamışın işte
Maşallah karakter abidesi caner!!!!

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