Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na değişiklik tepkisi

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de Caner Erkin, oyundan alınmasına tepki gösterdi. İlk yarının son anlarından elinden bir sakatlık geçiren Caner'i, teknik patron Emre Belözoğlu 61. dakikada kenara aldı, oyuna Filip Novak'ı sürdü. Değişiklik tabelasında numarasını gören milli futbolcu, kenara bir hayli kızgın geldi. Moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen tecrübeli isim, kendisini karşılayan Emre Belözoğlu dahil kimseyle konuşmadan kulübedeki yerini aldı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk ettiği maçın 88. dakikasında da kenara alınan Caner, eski teknik direktör Erol Bulut'a da tepki göstermişti. 88. dakikada Papiss Cisse oyuna girmek için beklerken tabelada numarasını gören Caner Erkin, el hareketlerinin yanı sıra sert sözlerle bu karara tepki vermişti.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 31 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 10 asist yaptı.

