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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi! Eski takımına geri dönüyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.05.2024 16:20
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor. Milli futbolcunun gösterdiği performans takımı mutlu etmezken, eski takımından gelen teklif ilk aşamada olumlu karşılandı ve beklemeye geçildi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi! Eski takımına geri dönüyor...
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında katılan Cengiz Ünder beklentilerin altında kaldı. Gösterdiği performansla transfer listesine konulan milli oyuncu için eski takımı devreye girdi.

ROMA'YA GERİ DÖNÜYOR

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İtalyan ekibi Roma, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması kesin olan Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

KİRALIK + OPSİYON

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Fenerbahçe'ye kiralık olarak teklif yapan Roma, 3 milyon euro kiralama parası + 9 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. Sarı-lacivertlilerin ilk aşamada bu teklife olumlu yaklaştığı öğrenilirken, görüşmelerin sezon sonunda devam edeceği aktarıldı.

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Cengiz Ünder Roma fenerbahçe sezon
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