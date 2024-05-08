Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi! Eski takımına geri dönüyor...

Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında katılan Cengiz Ünder beklentilerin altında kaldı. Gösterdiği performansla transfer listesine konulan milli oyuncu için eski takımı devreye girdi.

ROMA'YA GERİ DÖNÜYOR

İtalyan ekibi Roma, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması kesin olan Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

KİRALIK + OPSİYON

Fenerbahçe'ye kiralık olarak teklif yapan Roma, 3 milyon euro kiralama parası + 9 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. Sarı-lacivertlilerin ilk aşamada bu teklife olumlu yaklaştığı öğrenilirken, görüşmelerin sezon sonunda devam edeceği aktarıldı.





