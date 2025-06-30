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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için karar! Jose Mourinho yönetime bildirdi: Gitsin...

Fenerbahçe'de bir türlü istenileni veremeyen Cengiz Ünder için yeni sezonda ayrılık çanları çalmaya başladı. Ünder için Mourinho'nun da olumsuz rapor verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için karar! Jose Mourinho yönetime bildirdi: Gitsin...
Berker İşleyen

Fenerbahçe’nin yüksek beklentilerle kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Teknik heyet ve yönetim nezdinde istenen seviyeye ulaşamayan oyuncunun takımdan ayrılması kesinleşti.

MOURINHO İSTEMİYOR

Fenerbahçe de Cengiz Ünder için karar! Jose Mourinho yönetime bildirdi: Gitsin... 1

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de beklenen katkıyı sağlayamayan ve teknik direktör Jose Mourinho’nun planlarında yer almayan Cengiz Ünder için transfer arayışları başladı. Yönetim, oyuncunun ayrılığını en az zararla gerçekleştirmek için hem yurt içi hem de yurt dışı seçenekleri değerlendiriyor.

MLS'E DÖNEBİLİR

Fenerbahçe de Cengiz Ünder için karar! Jose Mourinho yönetime bildirdi: Gitsin... 2

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak MLS ekibi Los Angeles FC’de geçiren Ünder, burada da beklenen çıkışı yapamadı. Los Angeles FC, oyuncunun bonservisini alma konusunda tereddüt ederken, diğer bazı Amerikan kulüplerinin maliyet analizi yaptığı belirtildi. Ayrıca, Süper Lig’den birkaç kulüp de Ünder için nabız yokluyor.

Fenerbahçe, yeni sezona ekonomik ve sportif açıdan daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

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