Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a veda hazırlığı... Ezeli rakipten sürpriz hamle!

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Cenk Tosun, sarı - lacivertli forma ile süre almakta zorluk çekiyor. Jose Mourinho yönetiminde adeta yedek kulübesine haps olan deneyimli golcü için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

VOLKAN DEMİREL İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde, ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK'nın, teknik direktör Volkan Demirel'in isteği üzerine, Cenk Tosun için sarı-lacivertlilerle temas haline geçtiği ve golcü oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı iddia edilmişti.

TRABZONSPOR BİTİRİYOR

Jose Mourinho'nun şans tanımadığı Cenk Tosun için ezeli rakipten sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Çıkan iddialara göre, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in eski göz bebeği Tosun'u takımında görmek istiyor. ,

SADECE 187 DAKİKA

Bu sezon sarı - lacivertli formayı sadece 10 maçta sırtına geçiren milli golcü, bu karşılaşmalarda 187 dakikada sahada kaldı. Takımına gol katkısı veremeyen Tosun, bu süreçte 1 asist üretebildi.