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Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a veda hazırlığı... Ezeli rakipten sürpriz hamle!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.01.2025 16:28
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Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan, ancak sarı-lacivertliler de istediği süreleri bulamayan Cenk Tosun, takıma veda etmeye hazırlanıyor. Golcü oyuncunun Süper Lig'den birçok kulüple adı anılırken, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de eski öğrencisini kadrosunda görmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a veda hazırlığı... Ezeli rakipten sürpriz hamle!
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Cenk Tosun, sarı - lacivertli forma ile süre almakta zorluk çekiyor. Jose Mourinho yönetiminde adeta yedek kulübesine haps olan deneyimli golcü için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

VOLKAN DEMİREL İSTEMİŞTİ

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Geçtiğimiz günlerde, ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK'nın, teknik direktör Volkan Demirel'in isteği üzerine, Cenk Tosun için sarı-lacivertlilerle temas haline geçtiği ve golcü oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı iddia edilmişti.

TRABZONSPOR BİTİRİYOR

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Jose Mourinho'nun şans tanımadığı Cenk Tosun için ezeli rakipten sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Çıkan iddialara göre, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in eski göz bebeği Tosun'u takımında görmek istiyor. ,

SADECE 187 DAKİKA

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Bu sezon sarı - lacivertli formayı sadece 10 maçta sırtına geçiren milli golcü, bu karşılaşmalarda 187 dakikada sahada kaldı. Takımına gol katkısı veremeyen Tosun, bu süreçte 1 asist üretebildi.

Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cenk Tosun'un ayrılması doğru bir karar.
Yetersiz süre alması nedeniyle ayrılması normal.
Fenerbahçe ondan yararlanamadı
Trabzonspor hamlesi mantıklı bir adım olur.

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Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Trabzonspor Cenk Tosun fenerbahçe
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