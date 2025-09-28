Fenerbahçe'de cep yakan değişim! Tedesco'nun tazminatı belli oldu

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen seçim sonrası gelen yeni yönetim ile birlikte Domenico Tedesco'nun geleceği de tartışma konusu oldu. Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Tedesco'yu göndermenin maliyeti de Sarı-Lacivertli camiayı düşündürürken İtalyan teknik adamın tazminatı da belli oldu.

CEP YAKAN DEĞİŞİM

40 yaşındaki Tedesco için eski yönetim yıllık 2.5 milyon Euro maaş belirlerken, teknik ekibine de toplam 1.5 milyon Euro ödeme yapılacak. Böylece Samandıra’daki yeni yapılanmanın kulübe yaklaşık 195 milyon TL’ye mal olması bekleniyor. Başkan Sadettin Saran’ın göreve gelir gelmez teknik heyeti sil baştan yenileme isteği, Fenerbahçe’nin kasasından ciddi bir rakam çıkmasına neden olacak.

SADECE 1 GALİBİYET ALDI

Mourinho’nun ayrılığının ardından 13 Eylül’de düzenlenen törenle göreve başlayan genç teknik adam pek umut verici olmadı. Ligde üç maçta sadece bir galibiyet alabilen Fenerbahçe, iki kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında ise Dinamo Zagreb deplasmanında 3-1’lik yenilgi yaşandı.