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"Fenerbahçe'de Cocu'yu 6 futbolcu sabote ediyor"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.10.2018 08:11 | Son Güncelleme

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, Fenerbahçe’de 6 futbolcunun Phillip Cocu’nun gitmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi...

"Fenerbahçe'de Cocu'yu 6 futbolcu sabote ediyor"

Hollanda'dan bomba iddia... Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, bu sezon istediği sonuçları almayan ve tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe'yle ilgili, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Derksen, Fenerbahçeli bazı futbolcuların bilerek isteksiz olduğunu savunarak, "Maçları boykot eden, iyi maaşlı 6 futbolcu var. Bunlar sahada sadece numara yapıyor, işin kolayına kaçıyorlar" dedi. Derksen, Cocu ve yardımcılarının içinde bulunduğu durumla ilgili, "İyi bir kontratları var. Bu yüzden parayı almak istiyorlar ve kendiliğinden ayrılmak istemiyorlar. Ancak yönetim onların bavullarını toplamasını bekliyor" şeklinde konuştu. (TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu Spor Toto Süper Lig Johan Derksen

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cocu dan hoca koc dan baskan futbolculardan da bi cacık olmaz bıkac ından baska
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