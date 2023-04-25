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Fenerbahçe'de Crespo'nun yerine gelecek isim ortaya çıktı! Chelsea'den Kadıköy'e yıldız...

25.04.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibiyle 3-3 berabere kalınca fırsat tepmiş oldu. Kendi evinde büyük bir şok yaşayan sarı - lacivertliler; yeniden ayağa kalkmanın planlarını yaparken, gelecek sezonun transferleri için de çalışmalarına başladı. Talipleri olan Miguel Crespo'nun ayrılık ihtimaline karşın Fenerbahçe'nin planı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Crespo'nun yerine gelecek isim ortaya çıktı! Chelsea'den Kadıköy'e yıldız...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı 3-2'lik üstünlükle götüren sarı - lacivertliler, 90+6'da Eze'nin golüne engel olamamış ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

ADAYLAR BELİRLENDİ

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Fenerbahçe Yönetimi; takımı ayağa kaldırmanın planlarını yaparken, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Sarı - lacivertliler, Avrupa'dan çokça talibi olan Miguel Crespo'nun ayrılık ihtimaline karşın transfer adaylarını belirledi.

LİSTENİN TEPESİ CHELSEA'DEN

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Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'nin listesinin en tepesinde İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek'in yer aldığı ifade edildi.

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İngiliz yıldızla görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin bütçeyi Crespo'nun olası satışından karşılayacağı kaydedildi. Sarı - lacivertlilerin yanı sıra Porto ve Lizbon'un talip olduğu Crespo'nun sözleşmesini uzatarak satmayı planlıyor.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

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Chelsea ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Loftus-Cheek'in de Ada ekibinde forma şansı bulamaması nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon Chelsea ile 28 resmi maça çıkan İngiliz futbolcu, görev yaptığı 1691 dakikada 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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