Fenerbahçe'de Crespo'nun yerine gelecek isim ortaya çıktı! Chelsea'den Kadıköy'e yıldız...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı 3-2'lik üstünlükle götüren sarı - lacivertliler, 90+6'da Eze'nin golüne engel olamamış ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.
Fenerbahçe Yönetimi; takımı ayağa kaldırmanın planlarını yaparken, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Sarı - lacivertliler, Avrupa'dan çokça talibi olan Miguel Crespo'nun ayrılık ihtimaline karşın transfer adaylarını belirledi.
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'nin listesinin en tepesinde İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek'in yer aldığı ifade edildi.
İngiliz yıldızla görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin bütçeyi Crespo'nun olası satışından karşılayacağı kaydedildi. Sarı - lacivertlilerin yanı sıra Porto ve Lizbon'un talip olduğu Crespo'nun sözleşmesini uzatarak satmayı planlıyor.
Chelsea ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Loftus-Cheek'in de Ada ekibinde forma şansı bulamaması nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.
Bu sezon Chelsea ile 28 resmi maça çıkan İngiliz futbolcu, görev yaptığı 1691 dakikada 1 asist yapma başarısı gösterdi.