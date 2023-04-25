Fenerbahçe'de Crespo'nun yerine gelecek isim ortaya çıktı! Chelsea'den Kadıköy'e yıldız...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı 3-2'lik üstünlükle götüren sarı - lacivertliler, 90+6'da Eze'nin golüne engel olamamış ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

ADAYLAR BELİRLENDİ

Fenerbahçe Yönetimi; takımı ayağa kaldırmanın planlarını yaparken, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Sarı - lacivertliler, Avrupa'dan çokça talibi olan Miguel Crespo'nun ayrılık ihtimaline karşın transfer adaylarını belirledi.

LİSTENİN TEPESİ CHELSEA'DEN

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'nin listesinin en tepesinde İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek'in yer aldığı ifade edildi.

İngiliz yıldızla görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin bütçeyi Crespo'nun olası satışından karşılayacağı kaydedildi. Sarı - lacivertlilerin yanı sıra Porto ve Lizbon'un talip olduğu Crespo'nun sözleşmesini uzatarak satmayı planlıyor.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Chelsea ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Loftus-Cheek'in de Ada ekibinde forma şansı bulamaması nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon Chelsea ile 28 resmi maça çıkan İngiliz futbolcu, görev yaptığı 1691 dakikada 1 asist yapma başarısı gösterdi.

