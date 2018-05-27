Fenerbahçe'de Deniz Türüç operasyonu

Deniz Türüç'ün yaşı ve kalitesiyle takıma uzun yıllar hizmet edebilecek potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Aykut Kocaman'ın raporuna, "Transfer için uygun şartların oluşması durumunda kendisiyle çalışmak isterim" notunu düştüğü belirlendi. 25 yaşındaki Deniz Türüç için kulüpte haftaya gerçekleştirilecek seçimin ardından hamle yapılması bekleniyor. Aykut Kocaman, Başakşehir'den Visca'nın transferi için de rapor vermişti.

HEM GOLCÜ HEM ASİSTÇİ

Harika bir sol ayağı olan Deniz Türüç tekniği ve oyun zekası ile dikkat çekiyor. Duran topları kullanmada da oldukça usta olan oyuncu bu sezon Kayserispor'da 37 maçta 9 gol attı, 7 de asist gerçekleştirdi. Geçen sezon ise 38 maçta 11 gol, 11 asiste ulaşmıştı. Hollanda doğumlu Deniz'in Kayserispor ile 2 yıl daha sözleşmesi var.

BÜYÜK TAKIM İSTİYOR

Deniz Türüç de artık büyük takımda oynamak istediğini söyledi. Genç futbolcu yaptığı açıklamada, "Artık zamanı geldi. Büyük bir takıma gitmek ve daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Hem kulübüme para kazandırmak hem de kendimi geliştirmek adına böyle bir adım atmak isterim" diyerek transfere yeşil ışık yaktı. (Sabah)

