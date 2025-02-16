Fenerbahçe'de derbi öncesi kritik viraj! VAR hakemi belli oldu!

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, yaklaşık 3.5 yıl sonra Fenerbahçe karşılaşmasını yönetecek. Bu karşılaşmada yabancı VAR hakemi olarak Polonyalı Daniel Stefanski görev yapacak. Polonyalı hakem dün oynanan Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde de VAR koltuğundaki yerini almıştı.

GÖZLER ONUN ÜSTÜNDE OLACAK

Haftalardır tartışılan VAR kararları ile beraber gözler yine VAR hakemlerinde olacak. Kritik karşılaşmada Polonyalı hakem Stefanski'nin vereceği kararlar maça doğrudan etki edebilir. Stefanski’ye AVAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.