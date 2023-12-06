Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku! Yıldız oyuncu ameliyat bile edilebilir

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Sloven yıldız Miha Zajc'tan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu kesin olarak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

BU SABAH YENİDEN HASTANEYE GİTTİ

Slovenya Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için Fatih Karagümrük, Nordsjaelland ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek Zajc'ın sakatlığı bir türlü çözülemedi. Bu sabah yeniden ultrason çekilen Zajc'ta fıtık şüphesi belirdi.

ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

Çekilen ultrason sonrası fıtıktan şüphelenen doktorlar araştırmalara başladı. Olası bir fıtık sonucunda yıldız oyuncunun ameliyat edileceği öğrenildi.





