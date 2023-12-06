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  4. Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku! Yıldız oyuncu ameliyat bile edilebilir

Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku! Yıldız oyuncu ameliyat bile edilebilir

06.12.2023 17:51 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de bu sezon isteneni bir türlü veremeyen Miha Zajc için fıtık şüphesi belirdi. Yıldız oyuncunun Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği aktarıldı.

Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Sloven yıldız Miha Zajc'tan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu kesin olarak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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Slovenya Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için Fatih Karagümrük, Nordsjaelland ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek Zajc'ın sakatlığı bir türlü çözülemedi. Bu sabah yeniden ultrason çekilen Zajc'ta fıtık şüphesi belirdi.

ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

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Çekilen ultrason sonrası fıtıktan şüphelenen doktorlar araştırmalara başladı. Olası bir fıtık sonucunda yıldız oyuncunun ameliyat edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Miha Zajc beşiktaş fenerbahçe sezon
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