Fenerbahçe'de derbi öncesi şok üstüne şok!

Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ara dönüşü ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Lacivertliler, mutlak 3 puan parolasıyla karşılaşmaya hazırlanırken, şoke eden bir gelişme yaşandı.

BİR ŞOK DAHA!

Sarı Kanarya'da öncelikle Norveç milli takımında olan Joshua King'in sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda çıkarılması moralleri bozarken, bir kötü haber de Emre Mor'dan geldi. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında Karagümrük'ten kadrosuna kattığı genç futbolcu Emre Mor, hafif ağrıları nedeniyle bugün gerçekleştirilen idmanda yer almadı. Sağlık ekibinin kontrolleri sonrasında Emre Mor'un son durumunun netlik kazanacağı ifade edildi.

10 MAÇ 2 GOL

Sarı lacivertli forma ile bu sezon 10 maça çıkan milli futbolcu bu maçlarda 2 de gol kaydetti. Jorge Jesus'un tercihleri arasında olan Emre'nin sakatlığının ciddi olması durumunda Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor.

