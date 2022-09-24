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Fenerbahçe'de derbi öncesi şok üstüne şok!

24.09.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan milli ara nedeniyle verenin aranın ardından 8. hafta mücadeleleri ile sürecek. Zorlu derbi öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Lacivertliler, hesaplarını mutlak 3 puan için yaparken golcü isim Joshua King'den gelen sakatlık haberi moralleri bozmuştu. Bu ismin ardından bir yeni transferden daha kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de derbi öncesi şok üstüne şok!
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ara dönüşü ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Lacivertliler, mutlak 3 puan parolasıyla karşılaşmaya hazırlanırken, şoke eden bir gelişme yaşandı.

BİR ŞOK DAHA!

ŞLKŞLK

Sarı Kanarya'da öncelikle Norveç milli takımında olan Joshua King'in sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda çıkarılması moralleri bozarken, bir kötü haber de Emre Mor'dan geldi. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında Karagümrük'ten kadrosuna kattığı genç futbolcu Emre Mor, hafif ağrıları nedeniyle bugün gerçekleştirilen idmanda yer almadı. Sağlık ekibinin kontrolleri sonrasında Emre Mor'un son durumunun netlik kazanacağı ifade edildi.

10 MAÇ 2 GOL

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Sarı lacivertli forma ile bu sezon 10 maça çıkan milli futbolcu bu maçlarda 2 de gol kaydetti. Jorge Jesus'un tercihleri arasında olan Emre'nin sakatlığının ciddi olması durumunda Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor.

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