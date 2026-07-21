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Fenerbahçe'de dev transfer alarmı! Archie Brown, Premier Lig devinin radarında

Yeni sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu mücadelesiyle başlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin başarılı sol beki Archie Brown, İngiliz devi Chelsea'nin transfer listesine girdi.

Fenerbahçe'de dev transfer alarmı! Archie Brown, Premier Lig devinin radarında
Emre Şen
Archie Brown

Archie Brown

İNG İngiltere
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro derinliği korunmak istenirken, Avrupa'nın dev kulüplerinin sarı-lacivertli oyunculara olan ilgisi artıyor. Son dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız isim, Premier Lig temsilcisinin kıskacına takıldı.

CHELSEA'DE ROTA ARCHIE BROWN'A DÖNDÜ

İngiliz basınında yer alan TeamTalk'un haberine göre; sol bek pozisyonu için arayışlarını sürdüren Chelsea, Rayo Vallecano forması giyen Pep Chavarria için girişimlerde bulundu. Ancak İspanyol kulübünün yüksek bonservis talepleri sonrasında masadan kalkan İngiliz devi, alternatif planlarını devreye sokarak Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sol beki Archie Brown'u gündemine aldı.

LİSTEDE DÜNYA YILDIZLARI DA VAR

İngiliz ekibinin sol bek takviyesi için oluşturduğu transfer listesinin oldukça kabarık olduğu ifade edildi. Chelsea'nin scout ekibinin, Archie Brown ile birlikte Real Madrid forması giyen Alvaro Carreras ve Newcastle United oyuncusu Lewis Hall'u da listesinde tuttuğu ve bu isimler üzerindeki değerlendirmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

SARI-LACİVERTLİ FORMAYLA SEZONA DAMGA VURDU

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonki kadro rotasyonunun en istikrarlı isimlerinden biri olan Archie Brown, hücum hattına verdiği katkıyla da fark yarattı. 2025/26 sezonunda sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda toplam 38 resmi maça çıkan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu, 5 gol ve 7 asistlik etkileyici bir skor katkısı sağlayarak Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea fenerbahçe Archie Brown
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