Fenerbahçe'de dev zirve! Ali Koç ile Jorge Jesus toplantı gerçekleştirdi

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus bir araya geldi. Portekizli teknik adamla son haftalardaki puan kayıpları konuşuluyor.

TOPLANTI 15'TE BAŞLADI

Yapılan puan kayıpları sonrası Ali Koç'un Jorge Jesus'a ulaşarak toplantı talebini ilettiği ortaya çıktı. İkili arasında gerçekleşen toplantı saat 15.00'te başladı.

AYRILIK KARARI ÇIKMAYACAK

Toplantının sonucunda ayrılık kararının çıkmayacağı, en az sezon sonuna kadar Jorge Jesus ile devam edileceği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Portekizli çalıştırıcının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yüksek ihtimalle Brezilya'ya geri döneceği konuşulan Jorge Jesus'un şu anlık tek hedefinin şampiyonluk olduğu ve kalan maçlarda takımına güvendiği ifade edildi.



