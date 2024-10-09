Fenerbahçe'de devre arası ilk ayrılık belli oldu! Galatasaray'ın elinden kapmışlardı, Sarı-Lacivertliler'de süre bulamadı...

Transfer sezonunun gözdesi olan hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yarıştığı Oğuz Aydın, tercihini Sarı-Lacivertliler'den yana kullanırken Fenerbahçe cephesi genç oyuncuyu 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

22 DAKİKA SÜRE ALDI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve UEFA Avrupa Ligi listesine yazılmayan 23 yaşındaki futbolcu, sadece 22 dakika süre bulabilirken büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Milli futbolcu, sol kanat rotasyonunda Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic'in ardından üçüncü sırada yer alıyor. Oğuz Aydın'ın oynamadığı için mutsuz olduğu, ayrılmak istediği ve devre arasında kiralık gönderilebileceği öğrenildi.