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Fenerbahçe'de devre arası ilk ayrılık belli oldu! Galatasaray'ın elinden kapmışlardı, Sarı-Lacivertliler'de süre bulamadı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.10.2024 11:19
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Fenerbahçe'nin büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Sarı-Lacivertliler'de süre bulamazken devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de devre arası ilk ayrılık belli oldu! Galatasaray'ın elinden kapmışlardı, Sarı-Lacivertliler'de süre bulamadı...

Transfer sezonunun gözdesi olan hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yarıştığı Oğuz Aydın, tercihini Sarı-Lacivertliler'den yana kullanırken Fenerbahçe cephesi genç oyuncuyu 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

22 DAKİKA SÜRE ALDI

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve UEFA Avrupa Ligi listesine yazılmayan 23 yaşındaki futbolcu, sadece 22 dakika süre bulabilirken büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

AYRILMAK İSTİYOR

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Milli futbolcu, sol kanat rotasyonunda Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic'in ardından üçüncü sırada yer alıyor. Oğuz Aydın'ın oynamadığı için mutsuz olduğu, ayrılmak istediği ve devre arasında kiralık gönderilebileceği öğrenildi.

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transfer Oğuz Aydın son dakika fenerbahçe
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