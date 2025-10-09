Fenerbahçe'de devre arasında yaprak dökümü! Üç oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi

Fenerbahçe yönetimi devre arasında performansından memnun kalmadığı oyuncularla yollarını ayırmayı hedefliyor. Samsunspor maçında kaçırılan fırsat sonrası transfer toplantısı yapan sarı-lacivertliler, teklif gelecek oyunculara gitmeleri için kolaylık sağlayacak.

ÜÇ İSİM ÜSTÜNDE KARAR KILINDI

Domenico Tedesco önderliğinde yapılan transfer toplantısında özellikle üç oyuncu için yol ayrımı kararı çıktı. En-Nesyri, Szymanski ve Archie Brown'a gelecek teklifler devre arasında değerlendirilerek yollar ayrılacak.

YERLERİNE TECRÜBELİ İSİMLER ALINACAK

Yapılan toplantı sonrası bu üç isimle yolların ayrılması durumunda daha tecrübeli oyuncuların alınmasına karar verildi. Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarına şimdiden start vererek Domenico Tedesco'nun istediği oyuncular hakkında bilgi toplamaya başladı.