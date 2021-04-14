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Fenerbahçe'de Diego Perotti ile yollar ayrılıyor

14.04.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Diego Perotti ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcu eski takımı Boca Juniors'ın yolunu tutacak. Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Diego Perotti o günden beri Fenerbahçe forması giymedi.

Fenerbahçe'de Diego Perotti ile yollar ayrılıyor

Arjantin basını Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Diego Perotti'nin yeni durağının Boca Juniors olacağını ifade etti. Diego Perotti 2014 yılında kısa bir dönem Boca formasıyla görev yapmıştı.

Takvim'in iddiasına göre, Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Diego Perotti'nin sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Roma'dan transfer edilen Diego Perotti'nin Fenerbahçe kariyeri sakatlıklarla geçti. Perotti, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında oynadığı oyunla taraftara kendisini hayran bırakmıştı.

Sakatlıklarla boğuşan deneyimli oyuncu bu sezon Süper Lig'de dört karşılaşmada forma giydi. Toplam 192 dakika sahada kalan Perotti, 3 gol atmayı başardı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Diego Perotti
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