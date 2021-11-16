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Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin derbi heyecanı

16.11.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Diego Rossi, Galatasaray derbisi için sabırsızlanıyor.

Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin derbi heyecanı
Diego Rossi

Diego Rossi

URU Uruguay
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, Galatasaray'la oynanacak dev mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor.

Rossi, arkadaşlarının Galatasaray maçlarındaki atmosferi kendisine anlattığını belirterek, "Daha önce oynanan derbileri de izledim. Benim için inanılmaz bir deneyim olacak. Hiç görmediğim bir atmosferi yaşayacağım. Bu kritik maçı kazanmak için hepimiz kenetlendik. Hem oynamak hem de galip gelmek kariyerimde unutulmaz bir an olur" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda formsuz olan Rossi, Fenerbahçe'ye geldğinden beri ilk kez Kayserispor maçında süre almadı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Diego Rossi
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