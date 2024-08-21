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Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer tablosu! Ali Koç'un en zorlu dönemi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.08.2024 21:04
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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ve Sportif Direktör Mario Branco yönetiminde kadro güçlendirme çalışmaları son sürat devam ediyor. Önemli transferlere imza atan kanaryanın satışta aynı başarıyı gösterememesi dikkatleri çekti.

Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer tablosu! Ali Koç'un en zorlu dönemi...

Sarı-lacivertliler, bu sezon Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak amacıyla transfer operasyonlarına devam ediyor. Ayrıca, kiralıktan dönen ve kadroda düşünülmeyen futbolcularla birlikte geniş bir kadroya sahip olan Fenerbahçe'de, ayrılık çalışmaları da hızla sürüyor.

KESENİN AĞZI AÇILDI

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Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte transferde büyük hamleler yapan Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı. Sevilla'dan El-Nesyri, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü, Arabistan'dan Allan Saint-Maximin, Karagümrük'ten Levent Mercan ve Beşiktaş'tan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerin gerçekleştirdiği transferler arasında yer aldı. Kanarya, bu transferler için kesenin ağzını toplamda 47.5 milyon euro açtı.

SATIŞTA BAŞARI YAKALANAMADI

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Kanarya şu ana kadar Michy Batshuayi, Joao Pedro, Joshua King, Umut Nayir ve Miguel Crespo ile yollarını ayırdı. Sadece Umut Nayir'den bonservis ücreti kazabilen Kanarya, 500 bin euro'luk gelir elde etti. Sarı - lacivertliler hala kadroda düşünmediği futbolcuları elinden çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kadrosunu korumak isteyen ve bunu her fırsatta vurgulayan Fenerbahçe yönetimi, Ali Koç döneminin oyuncu satışı bakımından en zorlu dönemini yaşıyor. Şu ana kadar yalnızca Umut Nayir'den 400 bin euro kazanan sarı-lacivertliler, piyasa değeri 4 milyon euro olan Miguel Crespo'yu ise bedelsiz olarak Başakşehir'e gönderdi. Ryan Kent ve Cengiz Ünder gibi deneyimli oyuncuların hala elde kalması ise dikkat çekiyor.

MOURİNHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

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Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, Luan Peres, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Ryan Kent, Emre Mor, Miha Zajc, Levent Mercan, Burak Kapacak ve Cengiz Ünder gibi futbolcuları gözden çıkardığı ve bu oyunculara yeni bir takım arandığı ifade ediliyor.

HEDEF ORTA SAHA

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Mourinho'nun ısrarla istediği ve geciken Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Cristian Medina için Boca Juniors'a yaptığı 8 milyon euro'luk teklif reddedildi. Boca Juniors, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Fenerbahçe'nin teklifini artırmasını talep ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe
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