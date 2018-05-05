SPOR

Fenerbahçe'de Dirar sevinci!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran Faslı yıldız, dün takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Dirar sevinci!

Sarı lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran Faslı yıldız, dün takımla çalışmalara başladı.

Dirar’ın adalesindeki ağrıların tamamen geçtiği kaydedildi. Ancak Aykut Kocaman, antrenman eksiği bulunan öğrencisini Bursa maçında 11’de oynatıp oynatmama konusunda kararsız. Valbuena, son haftalardaki üst düzey performansıyla yarın formayı kapabilir.

(FANATİK)

Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklamasıAbdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
Dolarda hareketli dakikalar!Dolarda hareketli dakikalar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Dirar

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Claudia Romani Galatasaray forması giydi!

Claudia Romani Galatasaray forması giydi!

Arda Turan hakeme fiziksel müdahalede bulundu ve kırmızı kart gördü!

Arda Turan hakeme fiziksel müdahalede bulundu ve kırmızı kart gördü!

Arda Turan'a çifte şok! Dev ceza kapıda...

Arda Turan'a çifte şok! Dev ceza kapıda...

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Dirar sevinci!

Fenerbahçe'de Dirar sevinci!

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi.

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi.

Ali Koç’tan başkanlık açıklaması!

Ali Koç’tan başkanlık açıklaması!

Josef de Souza: Beşiktaş'ın yaptığı saygısızlık

Josef de Souza: Beşiktaş'ın yaptığı saygısızlık

Steven Gerrard'ın ilk transferi Martin Skrtel

Steven Gerrard'ın ilk transferi Martin Skrtel

Isla'ya 3 talip birden

Isla'ya 3 talip birden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.