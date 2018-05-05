Fenerbahçe'de Dirar sevinci!

Sarı lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran Faslı yıldız, dün takımla çalışmalara başladı.
Dirar’ın adalesindeki ağrıların tamamen geçtiği kaydedildi. Ancak Aykut Kocaman, antrenman eksiği bulunan öğrencisini Bursa maçında 11’de oynatıp oynatmama konusunda kararsız. Valbuena, son haftalardaki üst düzey performansıyla yarın formayı kapabilir.
(FANATİK)
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