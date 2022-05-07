Fenerbahçe'de divan kurulu karıştı! Vefa Küçük kürsüye çıktı ve...

Fenerbahçe Kulübünün yüksek divan kurulu toplantısına tartışmalar damga vurdu. Engin Turhan'ın Vefa Küçük'e karşı söylediği sözlerden sonra ortam gerildi.

"HANGİ RUH HALİYLE BURADA OTURDUĞUNA DA ŞAŞIYORUM"

Söz alan Engin Turhan, Vefa Küçük hakkında, "Uğur Dündar aday olduğu zaman oyumu ona verdim. Vefa Küçük'ün divan kurulunda rahmetli Ferruh Manav'a yaptığı uygulamaları şiddetle kınıyorum. Onu konuşturmamıştı. Hangi ruh haliyle burada oturduğuna da şaşıyorum." dedi. Bu sözlerin ardından genel kurul karıştı. Uğur Dündar araya girerek konuşmacıyı kürsüden indirdi.

"DİL UZATAMAZ!"

Vefa Küçük bu olayın ardından söz alarak kürsüye çıktı. Küçük, "Fenerbahçe için maddi, manevi elinden geleni yapan Vefa Küçük'e kimse dil uzatamaz. Bize leke sürmeye yeltenen o şahsın konuşmasını yok sayıyorum." dedi.

"ŞEREFSİZ BİRİNİN..."

Vefa Küçük, "Vefa Küçük'e dil uzatan, sizlerin tepkisiyle bu salondan kaça kaça gider ve kaça kaça gitti. Şerefsiz birinin çıkıp şahsımı hedef alan, kulübümüzü bölen bu açıklamalarını yok sayıyorum. En büyük Fenerbahçe! Allah büyük, Vefa Küçük!" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

UĞUR DÜNDAR ARAYA GİRDİ

Vefa Küçük'ün ''Şerefsiz'' kelimesi sonrasında Uğur Dündar araya girerek özür dilemesini istedi. Bu isteğin üzerine Vefa Küçük özür dileyerek kürsüden ayrıldı.



