Fenerbahçe'de Dzeko kararı! Mourinho kendisine iletti...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Jose Mourinho, dokunuşularını sürdürürken Edin Dzeko için de karar verildi.

YEDEK GOLCÜ OLACAK

Geride bıraktığımız sezon 46 maçta sahaya çıkarak 25 gol ve 10 asistlik performans sergileyen ve Sarı-Lacivertliler ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko, önümüzdeki sezonda yedek golcü olarak değerlendirilecek.

KARAR BİLDİRİLDİ

Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmeyen ve Fenerbahçe'de kalmayı seçen Dzeko'ya "Yeni santrfor alacağız. Kalacaksan 2. forvet olacaksın" denildi. Bosnalı, kararını bildirecek.





