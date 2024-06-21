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Fenerbahçe'de Dzeko kararı! Mourinho kendisine iletti...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.06.2024 15:50
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Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Bosnalı golcü Edin Dzeko için Mourinho kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Dzeko kararı! Mourinho kendisine iletti...
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Jose Mourinho, dokunuşularını sürdürürken Edin Dzeko için de karar verildi.

YEDEK GOLCÜ OLACAK

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Geride bıraktığımız sezon 46 maçta sahaya çıkarak 25 gol ve 10 asistlik performans sergileyen ve Sarı-Lacivertliler ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko, önümüzdeki sezonda yedek golcü olarak değerlendirilecek.

KARAR BİLDİRİLDİ

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Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmeyen ve Fenerbahçe'de kalmayı seçen Dzeko'ya "Yeni santrfor alacağız. Kalacaksan 2. forvet olacaksın" denildi. Bosnalı, kararını bildirecek.

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