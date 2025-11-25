Fenerbahçe'de Ederson gelişmesi! Yıldız isim PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'nin kaleci Ederson Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki görüntülerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF AÇIKLADI!

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI!

Fenerbahçe yönetimi sevke dair hazırlıklarını tamamladı. Ederson’un Manchester City ve oynadığı diğer tüm takımlara ait görüntülerin yer aldığı kapsamlı bir savunma yapılacak. Ederson tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

RİZESPOR MAÇINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson Rizespor maçındaki bir takım görüntüleri sebebiyle PFDK'ya sevk edilirken, bu olay sosyal medyada gündem olmuştu.