SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Ederson gelişmesi! Yıldız isim PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson, Çaykur Rizespor maçındaki görüntüleri sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

Fenerbahçe'de Ederson gelişmesi! Yıldız isim PFDK'ya sevk edildi
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin kaleci Ederson Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki görüntülerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF AÇIKLADI!

Fenerbahçe de Ederson gelişmesi! Yıldız isim PFDK ya sevk edildi 1

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI!

Fenerbahçe de Ederson gelişmesi! Yıldız isim PFDK ya sevk edildi 2

Fenerbahçe yönetimi sevke dair hazırlıklarını tamamladı. Ederson’un Manchester City ve oynadığı diğer tüm takımlara ait görüntülerin yer aldığı kapsamlı bir savunma yapılacak. Ederson tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

RİZESPOR MAÇINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe de Ederson gelişmesi! Yıldız isim PFDK ya sevk edildi 3

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson Rizespor maçındaki bir takım görüntüleri sebebiyle PFDK'ya sevk edilirken, bu olay sosyal medyada gündem olmuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sergen Yalçın 2 isim verdi! Milli yıldızları istedi...Sergen Yalçın 2 isim verdi! Milli yıldızları istedi...
Maça saatler kala açıklandı! Osimhen ve Lemina...Maça saatler kala açıklandı! Osimhen ve Lemina...
Anahtar Kelimeler:
PFDK son dakika fenerbahçe Ederson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! 25 gözaltı

Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! 25 gözaltı

Mardin'da bir aile yok oldu: Hepsi başından vurulmuş halde bulundu

Mardin'da bir aile yok oldu: Hepsi başından vurulmuş halde bulundu

G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibinden F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!

G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibinden F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.