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Fenerbahçe'de Edin Dzeko fırtınası! Kasımpaşa maçını da boş geçmedi, bir de penaltı kazandırdı...

08.10.2023 20:01 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, 6. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Kanarya'nın Bosnalı yıldızı, Kasımpaşa karşısında da fileleri sarsarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birine imza attı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta sarı - lacivertli futbolcu Edin Dzeko, gösterdiği performansla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

KENDİ TOPUNU TAMAMLADI

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Karşılaşmanın 6. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında İsmail Yüksek'in ceza sahası içine gönderdiği topa vuran Dzeko, kaleciden seken meşin yuvarlağı da tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

PENALTI KAZANDIRDI

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Sarı - lacivertlilerin 2. golünde ise yine Edin Dzeko'nun imzası bulundu. 45+2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bosnalı yıldız, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tadic, fileleri sarstı ve skoru 2-0 yaptı.

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Dzeko'nun ilk yarıdaki performansı, sosyal medyadaki sarı - lacivertli futbolseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

Öte yandan 37 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 12 resmi maçta 8 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

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