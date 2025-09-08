Fenerbahçe'de Edson Alvarez milli maçta sakatlandı! Yıldız oyuncunun sakatlık süresi belli oldu...

Süper Lig devi Fenerbahçe’de yeni transfer Edson Alvarez milli arada sakatlandı. Meksika'nın Japonya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında dakikalar 32’yi gösterirken, sakatlık yaşayan yıldız oyuncu sahadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

3-4 HAFTA YOK!

Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi West Ham United'dan transfer ettiği Edson Alvarez’in yapılan tetkikler sonrası 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Milli takım arasında Meksika'nın Japonya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan oyuncu acı içinde sahadan ayrılmıştı.

SADECE 11 MAÇ…

West Ham’dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde bugüne kadar sadece 11 maçı sakatlık nedeniyle kaçırmıştı. Yaşadığı talihsiz sakatlık Fenerbahçe’de 3-4 hafta kaçırmasına sebep olacak.