
Mike Tyson yine ringe çıkıyor! İşte dövüşeceği isim...

Boksun iki efsanesi Mike Tyson ve Floyd Mayweather Jr., Nisan ayında Kongo’da düzenlenecek özel bir gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Güç ile savunmanın buluşacağı tarihi randevu, spor dünyasında şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda.


Cevdet Berker İşleyen

Boks dünyasında tarihi bir eşleşme için geri sayım başladı. Ağır sıkletin unutulmaz isimlerinden Mike Tyson ile kariyerini yenilgisiz tamamlayan Floyd Mayweather Jr., Nisan ayında Kongo’da düzenlenecek özel bir organizasyonda karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun gösteri maçı formatında planlandığı belirtilirken, etkinliğin resmi detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Boks tarihine damga vuran iki efsane ismin yıllar sonra ringde buluşacak olması, spor dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Bir döneme agresif stili ve nakavt gücüyle damga vuran Tyson ile savunma becerisi, hızı ve taktik zekâsıyla öne çıkan Mayweather’ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Farklı sıkletlerde zirveye çıkan iki yıldızın bu özel karşılaşması, yalnızca sportif yönüyle değil, sembolik değeriyle de dikkat çekiyor.

Karşılaşmanın yeri, tarihi ve organizasyon detaylarının netleşmesiyle birlikte boks kamuoyunda heyecanın daha da artması bekleniyor. Bu tarihi buluşma, ringlerin iki efsane ismini yeniden aynı sahnede izleme fırsatı sunacak.

