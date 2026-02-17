SPOR

Beşiktaş vazgeçmiyor, yarım kalan hikaye tamamlanıyor! Altay Bayındır için dev operasyon

Ara transfer döneminde kaleci arayışlarını sürdüren ve Manchester United forması giyen Altay Bayındır ile 5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Beşiktaş, İngiliz devinin son dakika vetosuna takılmıştı! Siyah-Beyazlı yönetim, yarım kalan bu hesabı kapatmak için sezon sonunda Kırmızı Şeytanlar'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş vazgeçmiyor, yarım kalan hikaye tamamlanıyor! Altay Bayındır için dev operasyon
Emre Şen
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden kolları sıvayan Beşiktaş, kış transfer döneminde adeta direkten dönen o büyük bombayı yazın patlatmakta kararlı. Siyah-Beyazlıların hedefindeki bir numaralı isim ise milli eldiven Altay Bayındır!

MİLYON EURO'YA BİTMİŞTİ!

Beşiktaş vazgeçmiyor, yarım kalan hikaye tamamlanıyor! Altay Bayındır için dev operasyon 1

Hatırlanacağı üzere Kara Kartal, ara transfer döneminin son günlerinde kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına İngiltere Premier Lig devi Manchester United ile masaya oturmuştu.

Yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda Siyah-Beyazlı yönetim, başarılı file bekçisi için İngiliz ekibiyle 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kesin olarak anlaşma sağlamıştı. Altay Bayındır'ın da Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı bu transfer operasyonu, Kırmızı Şeytanlar'ın kararını son anda değiştirmesiyle kelimenin tam anlamıyla suya düşmüştü.

YAZIN İNGİLTERE'YE ÇIKARMA YAPILACAK

Beşiktaş vazgeçmiyor, yarım kalan hikaye tamamlanıyor! Altay Bayındır için dev operasyon 2

Manchester United'ın bu son dakika vetosuyla transferi rafa kaldırmak zorunda kalan Beşiktaş yönetimi, Altay defterini tamamen kapatmış değil.

Siyah-Beyazlıların kurmayları, sezonun sona ermesiyle birlikte yarım kalan bu transferi resmiyete dökmek için yeniden İngiltere'ye çıkarma yapacak. Manchester United ile bir kez daha temas kuracak olan Beşiktaş'ın, bu kez işi şansa bırakmadan Altay Bayındır'a Siyah-Beyazlı formayı giydirmesi bekleniyor.

