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Fenerbahçe'de Ekpe Udoh sürprizi

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 10.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

NBA takımlarından Utah Jazz'in oyuncuları Donovan Mitchell ve Ekpe Udoh, Belgrad seyahatine hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Ekpe Udoh sürprizi

NBA takımlarından Utah Jazz'in oyuncuları Donovan Mitchell ve Ekpe Udoh, Belgrad seyahatine hazırlanıyor. Kurt Kragthorpe'un haberine göre iki oyuncu THY EuroLeague Final Four'unu izlemek için Belgrad'da olacak. Final Four bitiminde yaz çalışmalarına başlayacaklar.

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Fenerbahçe ekpe udoh Euroleague

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