Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın gözü Beşiktaş'ta

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında transfer ettiği ancak yaşı sebebiyle lisansını çıkartamadığı genç oyuncu, Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında forma giyememişti. Ligde geride kalan sezonun ikinci yarısında 5 maçta sonradan oyuna dahil olan Eljif Elmas, bu sezon ise takımının değişmezleri arasına girmeyi başardı. Bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken genç futbolcu, Atiker Konyaspor deplasmanında adeta takımının kurtarıcısı oldu.

Geçen sezon forma giydiği karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan genç oyuncu, bu sezona ise iyi başladı. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü sezon öncesi Hollanda'nın Feyenoord takımı ile yapılan hazırlık karşılaşmasında atan Eljif, Atiker Konyaspor mücadelesinde de takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Maç sonrasında tebrikleri kabul eden Eljif'in aklı da derbide!

Hem kazandıkları hem de galibiyet golünü attığı için mutlu olan Eljif, Beşiktaş derbisini düşünmeden edemiyor. 3 puanı getiren golü attığı için havalara uçan genç futbolcu, Beşiktaş derbisinde ilk 11'e girmenin hesaplarını da şimdiden yapmaya başladı.