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Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın gözü Beşiktaş'ta

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.09.2018 08:18 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 puan toplayabilen Fenerbahçe'nin imdadına milli ara dönüşünde Eljif Elmas yetişti! Genç futbolcu, zorlu Atiker Konyaspor deplasmanında 3 puanı getiren golü attı ve kurtarıcı oldu. Eljif, attığı gol için tebrikleri kabul etse ve mutluluktan havalara uçsa da Beşiktaş maçına odaklandı. Makedon yıldız, şimiden derbide 11'e nasıl gireceğini düşünüyor.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın gözü Beşiktaş'ta

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında transfer ettiği ancak yaşı sebebiyle lisansını çıkartamadığı genç oyuncu, Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında forma giyememişti. Ligde geride kalan sezonun ikinci yarısında 5 maçta sonradan oyuna dahil olan Eljif Elmas, bu sezon ise takımının değişmezleri arasına girmeyi başardı. Bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken genç futbolcu, Atiker Konyaspor deplasmanında adeta takımının kurtarıcısı oldu.

Geçen sezon forma giydiği karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan genç oyuncu, bu sezona ise iyi başladı. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü sezon öncesi Hollanda'nın Feyenoord takımı ile yapılan hazırlık karşılaşmasında atan Eljif, Atiker Konyaspor mücadelesinde de takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Maç sonrasında tebrikleri kabul eden Eljif'in aklı da derbide!

Hem kazandıkları hem de galibiyet golünü attığı için mutlu olan Eljif, Beşiktaş derbisini düşünmeden edemiyor. 3 puanı getiren golü attığı için havalara uçan genç futbolcu, Beşiktaş derbisinde ilk 11'e girmenin hesaplarını da şimdiden yapmaya başladı.

COCU'NUN DEĞİŞMEZLERİNDEN

Genç oyuncu, sarı-lacivertlilerin bu sezon 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu, 5'i de ligde olmak üzere oynadığı 7 resmi karşılaşmanın tamamında forma giydi. Geçen yıl lisansının çıktığı 6 aylık sürede ligde sadece 42 dakika süre alan Eljif Elmas, bu sezonun ilk 5 haftasında ise ligde 231 dakika forma giyerek takımının değişmez parçası oldu.

Makedon futbolcu, ayrıca geçen sezon Fenerbahçe formasıyla lig ve Türkiye Kupası'nda aldığı toplam süreden daha fazlasını bu sezon Portekiz'in Benfica takımı karşısında 90'ar dakika oynadığı 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında geçmişti.

(HABERTÜRK)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Eljif Elmas Beşiktaş Atiker Konyaspor

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