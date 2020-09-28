Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı!

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu maç öncesinde Emre Belözoğlu ile ilgili bir detay gözlerden kaçmadı. Emre Belözoğlu ne zaman sportif direktör olarak açıklanacak? Detaylar haberde...

HENÜZ AÇIKLANMADI

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla futbolu bırakan ve sportif direktör olacağı konuşulan Emre Belözoğlu'nun görevi şu ana kadar resmi olarak açıklanmadı.

TAKIM OTOBÜSÜNDE EROL BULUT'UN YANINDA

Transfer görüşmelerinde yer alan ve yapılan transferlerde 'Emre ağabey' rolünü üstlenen Belözoğlu, Fanatik'teki habere göre; Fenerbahçe takım otobüsünde teknik direktör Erol Bulut'un yanında yer aldı.

COMOLLİ İLE YANAL DA YAN YANA OTURUYORDU

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe'de daha önce eski sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın yanında oturuyordu. Belözoğlu'nun da Bulut'un yanında oturması resmi açıklamanın kısa zamanda yapılacağı yorumlarını da beraberinde getirdi.

MURİÇ'E VEDADA VARDI

Vedat Muriç, geride bıraktığımız haftalarda İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmuştu. Vedat Muriç'e veda mesajında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte Emre Belözoğlu da yer almıştı. (Ajansspor)

