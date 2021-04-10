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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor iddiası

10.04.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 yılda 50 transfer yapıp 2 milyar lira harcayan Fenerbahçe'de radikal kararlar alınacak. Yeni Malatyaspor deplasmanında yaşadığı puan kaybı ile maç fazlası olmasına rağmen lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu ve bazı futbolcular ile yollar ayrılacak. Kanarya'da kadroda çok önemli revizyon yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor iddiası

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve 18 transfer yapan Fenerbahçe, son yıllardaki kötü gidişe bu sezon da 'Dur' diyemedi.

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İlk olarak Erol Bulut'a cezayı kesen sarı-lacivertliler, takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle de beklenen oyunu ortaya koyamadı.

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Kanarya'da gelecek sezon yeni bir yapılanmanın planları yapılırken, birçok yıldız isimle de yollar ayrılacak.

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Takvim'in iddiasına göre, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile sezon sonu yollar ayrılacak. Yabancı bir hoca ve yabancı bir sportif direktör ile anlaşma sağlanacak. Alınan bilgiye göre, teknik ekipteki Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin de bir sonraki sezon sarı-lacivertli takımla yoluna devam etmeyecek.


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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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