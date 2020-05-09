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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk transferini yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.05.2020 09:03 | Son Güncelleme

Emre, 21 yaşındaki orta saha için Gölcükspor'u 500 bin TL, altyapıdan iki oyuncu artı Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp teklifiyle ikna etti. Trabzonspor'la imza aşamasına gelen İsmail Yüksek, son anda F.Bahçe ile 5 yıllık mukavele yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ilk transferinde ilginç bir operasyona imza attı. Emre Belözoğlu, Trabzonspor’un anlaşma aşamasına geldiği Gölcükspor’un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’in transferini flaş bir hamle yaparak bitirdi. Yetenekli oyuncuya 5 yıllık imza attırdı. Emre Belözoğlu bu transferde Gölcükspor yetkililerini ilginç bir teklifle ikna etti.

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YAŞITLARININ EN YETENEKLİSİ

Emre Belözoğlu, 21 yaşındaki oyuncu için Gölcükspor’u 500 bin TL, altyapıdan iki oyuncu artı Topuk Yaylası’nda iki dönem ücretsiz kamp teklifiyle ikna etti. Trabzonspor’la imza aşamasına gelen İsmail Yüksek, Fenerbahçe ile 5 yıllık mukavele yaptı. Trabzonspor’un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu birlikte çalıştığı İsmail için “1999 doğumlu oyuncular arasında İsmail en yeteneklisi. Trabzonspor’a aldırmak için uğraş veriyorduk. Ama devreye Emre girdi ve transferi bitirdi” dedi.

STİLİ HAKAN ARSLAN’A BENZİYOR

Gölcükspor Teknik Direktörü Ömer Faruk Uzuner ise oyuncusu ile ilgili, “Ataptasyon süreci geçtikten sonra İsmail’in F.Bahçe’de forma giyeceğini düşünüyorum. İsmail’i Sivassporlu Hakan Arslan’a benzetiyorum. Çok kolay şekilde adam eksiltiyor. Etkili şutlarının yanı sıra asist özelliği olan bir oyuncu. Kendi yaş grubu içinde Türkiye’nin en iyilerinden” ifadelerini kullandı.

Bursaspor altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 maçta 2 bin 321 dakika sahada kaldı. 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

(AKŞAM)


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