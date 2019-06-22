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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2019 21:31 | Son Güncelleme

Gurbetçi futbolcu Murat Sağlam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, esas bombaları patlatmaya başlıyor. UEFA'nın açıklayacağı kararın ardından Fenerbahçe, tecrübeli yıldız Emre Belözoğlu ile sözleşme imzalayacak. Başkan Ali Koç da taraftarlara sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta büyük transfer gelişmelerine gebe. Hafta başı itibari ile önce UEFA kararının, sonra buna istinaden anlaşmaya varılan isimlerin bir bir açıklanması bekleniyor.

beIN SPORTS'un haberine göre, Sarı lacivertlilerde ilk olarak, anlaşmaya varılan Emre Belözoğlu'nun isminin açıklanması bekleniyor.

Yabancı ve yerli basında sıkça yer alan, anlaşmaya varıldığı iddia edilen isimlerle ilgili de son noktanın UEFA kararı sonrasında konulacağı bildiriliyor.

Sarı lacivertlilerin transfer gündeminde Kolarov, Max Kruse, Fejsa, Konoplyanka gibi kendini kanıtlamış isimlerin de olduğu ileri sürülüyor.

Başkan Ali Koç'un ayrıca, WinWin kampanyasına gelen SMS'leri yönetim olarak ikiye katlayıp alacaklarını müjdelediği yıldız oyuncunun kim olacağı da merakla bekleniyor.

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Fenerbahçe emre belözoğlu ali koç

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