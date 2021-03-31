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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı açıklandı

31.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına Erdinç Sözer'in getirildiğini resmen duyurdu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı açıklandı

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına Erdinç Sözer'in getirildiğini açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

"Uzun yıllar boyunca Bundesliga'da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia'ya teşekkürlerimizi sunarız."


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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