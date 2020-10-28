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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi açıklandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.10.2020 14:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi açıklandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu basın toplantısı düzenliyor. Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun sarı lacivertli kulüpteki görevini açıkladı ve imza töreni yapıldı.

"EMRE BİZİM SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ"

Emre değişik yerlerde futbol oynadı. Daha önemlisi oralarda dostluklar kurmuş. Portföyünü geliştirmiş. Orada zamanında kurduğu dostlukların bu kadar sene devam etmesi, bizlere fayda sağlaması beni çok çok etkiledi. Her zaman şuna inandım. Türk futbolunda, futbolun kalbinden gelen isimlerin çalışmasını bu süre zarfında daha iyi anladık. Yeni sportif direktör olarak Emre'yi bugün açıklıyoruz. Sportif direktörün çok büyük sorumluluğu var.

emre belözoğlu

İLK OLARAK ALİ KOÇ SÖZ ALDI

"Emre Belözoğlu kim? diye sorsak. Arkadaşları, çalıştığı insanlar, futbolcu arkadaşları, ailesi, herkes bir şey söyler. Ancak ortak söylenecek şey, Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Başakşehir'de, dünyanın en önemli 5 liginin 3'ünde yıllarca oynamış, başarılı olmuş, kupalar kaldırmış ve Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmış bir sporcudan bahsediyoruz. Her başarılı futbolcu, futboldan sonra başarılı olacak diye bir kural yoktur. Hocalık, sportif direktörlük deneyen birçok başarısız sporu olmuştur. Sporculuk kariyer başarısız ama sonrası başarılı olan birçok sporcu vardır. Emre Belözoğlu yeni bir kariyere yelken açıyor. "

İTALYA'YA GİDECEKTİ

"2018-2019 sezonunun devre arasında Emre Belözoğlu ile Göksel Gümüşdağ'ın izniyle dertleştik. 'Benim yerimde olsan ne yapardın?' dedim. O zaman Fenerbahçe'ye geleceği belli değildi. Sadece güvendiğim, tanıdığım, Fenerbahçe'yi bilen bir insan ile konuşma yaptım. 'Sen ne yapacaksın seneye?' dedim. Sezonu Başakşehir ile şampiyon bitirip, ailesi İtalya'ya yerleşmek ve İtalyancasını geliştirmek istiyordu. İtalyanca makale yazacak kadar dil öğrenmek ve sonrasında teknik direktör olmak istiyordu. Sezon bitti, bazı arkadaşlar, Ersun Yanal, Semih Özsoy ile Emre'nin bir lider olarak kulübümüze katılmasını istedi"

EMRE BİZİ KIRMADI

"Samandıra'da Fenerbahçe duygusunu gençlere anlatması gibi bir fikirle geldiler, benim de aklım yattı. Emre, bizi kırmadı. Belki de aklında hiç böyle bir şey yoktu. Göksel Gümüşdağ da durumu anlattık."

ASLA ŞİKAYET ETMEDİ

"Yeni hoca için acele etmeden sıkı çalışma içerisine girmemiz gerekiyordu. Bu sürecin Emre Belözoğlu sadece takım kaptanı olarak değil, birden çok sorumluluk alarak elinden geleni yaptı. Asla şikayet etmedi. Tüm görüşlerini bizlerle paylaştı. Aslında Emre'nin bana söylediği 'Başkanım, Fenerbahçe'deki en büyük eksik, doğru bir futbol aklımızın olmamasıdır.' oldu. Onunla birlikte böyle bir karar aldık. "

TRANSFER SÜREÇLERİ

"Değişik bir transfer süreci oldu, inşallah bir daha olmaz. Ağustos'ta başladı, Ekim'de bitti. Hoca tercihi için de Emre ve yöneticilerle oturduk, konuştuk. Sonra transferlerimizi yaptık. Gerek mali sıkıntılar, gerek limit sıkıntıları, Türkiye'deki takımların yaşadığı mali sorunlar çerçevesinde manevra alanımız da çok yoktu. UEFA'nın 'Sattığın kadar alabilirsin' kuralı nedeniyle de manevralarımız sıkıntılıydı"

"EMRE ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI"

Manevra alanımız çok yoktu. Sattığın kadar alabilirsin kuralınca manevra alanımız çok sıkıntılıydı. Emre'nin şapkadan tavşan çıkardığını, bu bir ekip işidir. Sadece Emre'nin istediği oyuncular alındı sanılmasın. Emre'nin istediği, hocamızın istediği oyuncular vardı. Her birimizim üstünde durduğu oyuncular vardı. Bizimle alakalı olmayan pek çok oyuncu yazılıp çizildi. Mecbur kalmadıkça yalanlamadık. Emre bana taraftarken, yöneticiyken verdiği inanç, güven hislerini bu süreçte fazlasıyla verdi.

"BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

"Emre oynadığı liglerde dostluklar kurmuş, arkadaşlıklar kurmuş, network'ünü geliştirmiş, bu isimler daha sonra Avrupa'da iyi yerlere gelmiş. Emre kapıyı çaldığı zaman bu insanların Fenerbahçe'ye fayda sağlaması beni çok çok etkiledi. Türk futbolu, futbolun kalbinden gelen insanlarla yönetilmeli, bilhassa federasyon bazında... Bunun önemini bir kez daha anladık. Geldiğimden beri sportif direktör inancım değişmedi. İlk dönemde tatsızlık yaşamamıza rağmen bu düşünceme inandım."

"MÜKEMMEL BİR İŞ YAPTI"

"Emre Belözoğlu mükemmel bir iş çıkarttı. Doğru planlama ile kalitemizi arttırdık, maliyetimizi düşürdük. Fenerbahçe formasının ağırlığını ve sorumluluğunu bilen bir kadro kurduk. Lider profilli oyuncular getirdik. Emre, bana hep bunu söylerdi. Aidiyet duygusu bilen oyuncular aldık. Yüksek karakterli, tecrübeli, tecrübe ile gençliğin harmanlanmasına katkı sağlayacak kadro oluşturduk"

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