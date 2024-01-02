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Fenerbahçe'de Emre Mor'a kapı göründü! Süper Lig ekibiyle anlaşma sağlanmak üzere...

02.01.2024 14:30 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de bu sezon istediği forma şansını bulamayan Emre Mor ile yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-lacivertlilerde Emre Mor'a gelecek herhangi bir teklif kabul edilecek. 26 yaşındaki milli oyuncuya Hatayspor talip oldu.

Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de devre arasında Emre Mor ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli oyuncu için Volkan Demirel devreye girerek Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına geldi.

İSMAİL KARTAL İSTEMİYOR

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Emre Mor için ayrılık onayını verdiği öğrenildi. Bu durum Emre Mor'un menajerine de iletildi.

HATAYSPOR İSTİYOR

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Bu durumu fırsat bilen Volkan Demirel ilk iş olarak Fenerbahçe ile görüştü. Sarı-lacivertli kulüpten izin alan Volkan Demirel, kısa süre içinde Emre Mor'u da ikna etti. İki kulüp arasında yapılacak görüşmelerde herhangi bir sorunun çıkmaması halinde devre arasında Emre Mor Hatayspor'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak.

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