Fenerbahçe'de Emre Mor'a kapı göründü! Süper Lig ekibiyle anlaşma sağlanmak üzere...

Fenerbahçe'de devre arasında Emre Mor ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli oyuncu için Volkan Demirel devreye girerek Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına geldi.

İSMAİL KARTAL İSTEMİYOR

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Emre Mor için ayrılık onayını verdiği öğrenildi. Bu durum Emre Mor'un menajerine de iletildi.

HATAYSPOR İSTİYOR

Bu durumu fırsat bilen Volkan Demirel ilk iş olarak Fenerbahçe ile görüştü. Sarı-lacivertli kulüpten izin alan Volkan Demirel, kısa süre içinde Emre Mor'u da ikna etti. İki kulüp arasında yapılacak görüşmelerde herhangi bir sorunun çıkmaması halinde devre arasında Emre Mor Hatayspor'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak.





