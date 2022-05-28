Fenerbahçe'de Emre Mor sesleri! Ozan Tufan gidiyor...

Bu sezon sergilediği performansla Dortmund günlerinden esintiler sergileyen Emre Mor'a Fenerbahçe talip oldu. Transfer çalışamalarına başlayan Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında Ozan Tufan ile Emre Mor takası gündeme geldi...

SEZONUN YILDIZLARINDAN OLDU

Büyük ümitlerle gittiği Borussia Dortmund ve Celta Vigo'da tutunamayan Emre Mor'un, Galatasaray macerası da başarısız geçmişti. Gurbetçi oyuncu, Celta'dan kiralık geldiği Fatih Karagümrük'te ise sezonun yıldızlarından biri oldu. Süper Lig'in ikinci yarısında 5 gol ve 3 asistle takımına önemli katkı sağlayan Mor'u İstanbul ekibi sözleşmesindeki opsiyonunu kullanarak kadrosuna katma kararı aldı.

OZAN TUFAN + 2 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Emre Mor için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin bu transfer için Karagümrük'e Ozan Tufan artı 2 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Karagümrük'ün yeni hoca belli olduktan sonra yanıtını vereceği bildirildi.

