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Fenerbahçe'de Emre Mor sesleri! Ozan Tufan gidiyor...

28.05.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezona bomba gibi bir kadroyla girmenin planlarını yapan Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Sarı-lacivertliler, Karagümrük formasıyla bu sezon adeta küllerinden doğan Emre Mor'u gündemine aldı. Kanarya'nın, yıldız oyuncunun transferi için takas formülünü masaya yatırdığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Emre Mor sesleri! Ozan Tufan gidiyor...
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Bu sezon sergilediği performansla Dortmund günlerinden esintiler sergileyen Emre Mor'a Fenerbahçe talip oldu. Transfer çalışamalarına başlayan Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında Ozan Tufan ile Emre Mor takası gündeme geldi...

SEZONUN YILDIZLARINDAN OLDU

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Büyük ümitlerle gittiği Borussia Dortmund ve Celta Vigo'da tutunamayan Emre Mor'un, Galatasaray macerası da başarısız geçmişti. Gurbetçi oyuncu, Celta'dan kiralık geldiği Fatih Karagümrük'te ise sezonun yıldızlarından biri oldu. Süper Lig'in ikinci yarısında 5 gol ve 3 asistle takımına önemli katkı sağlayan Mor'u İstanbul ekibi sözleşmesindeki opsiyonunu kullanarak kadrosuna katma kararı aldı.

OZAN TUFAN + 2 MİLYON EURO

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Fenerbahçe'nin Emre Mor için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin bu transfer için Karagümrük'e Ozan Tufan artı 2 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Karagümrük'ün yeni hoca belli olduktan sonra yanıtını vereceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Emre Mor Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Ozan Tufan
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